Лучшая медитация — Присутствие в каждом миге Своей Жизни!

Присутствию, весьма способствуют путешествия….особенно по горам….

Будем Рады Видеть Вас и Вашу Улыбку Счастья!

Наше основное направление Туры в Армению, в основном, авторские. Мы проводим как активные туры (походы в Армении, туры с восхождением на вершины, комбинированные туры с ночевкой в палатках и без), так и экскурсионные туры в Армению, различной направленности, но с элементами походов (приключенческие путешествия, туры на выходные, классические туры и курортный отдых).

Также, мы проводим совмещенные туры в Армению и Грузию, которая является нашим вторым направлением.

Туры в другие страны, проводим или мы, или наши партнеры. Основное направление — туры в Африку

С тем, как у нас все происходит, вы можете узнать ознакомившись с ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ

ВСЕ ТУРЫ

РАСПИСАНИЕ ТУРОВ

ТУРЫ В АРМЕНИЮ

ТУРЫ В ГРУЗИЮ

ТУРЫ В ДРУГИЕ СТРАНЫ

БЮДЖЕТНЫЕ ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ БЕЗПАЛАТОЧНЫЕ ТУРЫ

ПЕШИЕ И ГОРНЫЕ ТУРЫ

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ТУРЫ НА ПРАЗДНИКИ

ТУРЫ С ВОСХОЖДЕНИЕМ НА ВЕРШИНЫ ГОР

ДЖИП ТУРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ТУРЫ

АКТИВНЫЕ МЕДИТАТИВНЫЕ ТУРЫ

ЗИМНИЕ ТУРЫ

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ