Лучшая медитация — Присутствие в каждом миге Своей Жизни!
Присутствию, весьма способствуют путешествия….особенно по горам….
Будем Рады Видеть Вас и Вашу Улыбку Счастья!
Наше основное направление Туры в Армению, в основном, авторские. Мы проводим как активные туры (походы в Армении, туры с восхождением на вершины, комбинированные туры с ночевкой в палатках и без), так и экскурсионные туры в Армению, различной направленности, но с элементами походов (приключенческие путешествия, туры на выходные, классические туры и курортный отдых).
Также, мы проводим совмещенные туры в Армению и Грузию, которая является нашим вторым направлением.
Туры в другие страны, проводим или мы, или наши партнеры. Основное направление — туры в Африку
С тем, как у нас все происходит, вы можете узнать ознакомившись с ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ