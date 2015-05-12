Наши туры

Лучшая медитация — Присутствие в каждом миге Своей Жизни!

Присутствию, весьма способствуют путешествия….особенно по горам….

Будем Рады Видеть Вас и Вашу Улыбку Счастья!

Активный бюджетный 11 днейВ Армению и Грузию с гор к морюТур в Армению «Бюджетный поход по югу Армении без рюкзаков»Арагац 1 деньАждаак 1 деньБольшой поход по северуНаши турыБез палаток и рюкзаков 8 дней по югуБез палаток и рюкзаков по северу АрменииБюджетный тур к Памирским вершинам с расположением в базовом лагереВосхождение на Памирские вершиныКилиманджаро восхождениеАрал и древние городаБольшой тур по Африке на майские праздникиДревние города УзбекистанаВыходные по югу АрменииНаши турыНаши турыВыходные в ГрузииНаши турыСафари в Африке (Танзания) и ЗанзибарДжип тур с восхождением на вулканы

Наше основное направление Туры в Армению, в основном, авторские. Мы проводим как активные туры (походы в Армении, туры с восхождением на вершины, комбинированные туры с ночевкой в палатках и без), так и экскурсионные туры в Армению, различной направленности, но с элементами походов (приключенческие путешествия, туры на выходные, классические туры и курортный отдых).

Также, мы проводим совмещенные туры в Армению и Грузию, которая является нашим вторым направлением.

Туры в другие страны, проводим или мы, или наши партнеры. Основное направление — туры в Африку

С тем, как у нас все происходит, вы можете узнать ознакомившись с  ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ

ВСЕ ТУРЫ

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БЮДЖЕТНЫЕ ТУРЫ 3

   БЮДЖЕТНЫЕ ТУРЫ                  

ЭКСКУРСИОННЫЕ БЕЗПАЛАТОЧНЫЕ ТУРЫ5

ЭКСКУРСИОННЫЕ БЕЗПАЛАТОЧНЫЕ ТУРЫ

ПЕШИЕ И ГОРНЫЕ ТУРЫ

ПЕШИЕ И ГОРНЫЕ ТУРЫ  

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ                                        

ТУРЫ НА ПРАЗДНИКИ

  ТУРЫ НА ПРАЗДНИКИ             

ТУРЫ С ВОСХОЖДЕНИЕМ7

ТУРЫ С ВОСХОЖДЕНИЕМ НА ВЕРШИНЫ ГОР

ДЖИП ТУРЫ

      ДЖИП ТУРЫ                  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ТУРЫ

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ТУРЫ

АКТИВНЫЕ МЕДИТАТИВНЫЕ ТУРЫ

АКТИВНЫЕ МЕДИТАТИВНЫЕ ТУРЫ     

ЗИМНИЕ ТУРЫ

    ЗИМНИЕ ТУРЫ        

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ

     ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ

лечебные туры4

   ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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